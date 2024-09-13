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İsrail Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 04:55 Güncelleme: 13.09.2024 04:56
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İsrail Batı Şeria’da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altında olan Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir kasabaya baskın düzenledi. Yapılan baskında 4 Filistinli yaralandı.

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