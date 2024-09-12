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Kosova'da yasa dışı silahlar imha ediliyor! Yaklaşık bin adet...

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 13:16
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Kosova’da yasa dışı silahlar imha ediliyor! Yaklaşık bin adet...

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi. Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalara göre, Kosova vatandaşlarının elinde 200 binden fazla yasa dışı silahın bulunduğu tahmin ediliyor.

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