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Putin'den Batı'ya gözdağı: Ukrayna'ya izin verilmesi savaşa katıldıkları anlamına gelir

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 23:24
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Putin’den Batı’ya gözdağı: Ukrayna’ya izin verilmesi savaşa katıldıkları anlamına gelir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceğini belirtti. Putin, "Böyle olursa, bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız." dedi.

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