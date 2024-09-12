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Protestolar katliama dönüştü! Yüzlerce ölü, 18 bin 300 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 04:52
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Protestolar katliama dönüştü! Yüzlerce ölü, 18 bin 300 yaralı

Bangladeş Sağlık Bakanlığı, öğrenci protestolarında 625 kişinin öldüğünü 18 bin 380 kişinin de yaralandığı açıkladı. Sağlık Bakanlığı yetkilisi Akmal Hüseyin Azad, can kaybı sayısının daha da yükselebileceğini söyledi.

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