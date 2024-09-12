12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bebek katili kana doymuyor! 3 Filistinli öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 04:34
ABONE OL
Bebek katili kana doymuyor! 3 Filistinli öldü

Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kenti yakınlarına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör