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Katil İsrail Batı Şeria'nın Tubas kentinde bir Filistinliyi öldürdü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 11:05
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Katil İsrail Batı Şeria’nın Tubas kentinde bir Filistinliyi öldürdü

Siyonist İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentindeki El Faria Mülteci Kampı’nda bir Filistinliyi silahla vurarak öldürdü.

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