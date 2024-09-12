12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail'in BM'ye ait okula saldırısı: 18 kişi hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 00:26
ABONE OL
İsrail’in BM’ye ait okula saldırısı: 18 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait El Jaouni Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör