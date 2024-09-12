12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Biden'ın planına Hamas'tan olumlu cevap: Ateşkese hazırız

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 01:03
ABONE OL
Biden’ın planına Hamas’tan olumlu cevap: Ateşkese hazırız

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslak uyarınca ateşkese hazır olduğunu belirterek, her türlü yeni şartı reddettiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör