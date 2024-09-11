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Dışişleri'nden ABD ile GKRY'nin savunma alanında iş birliğine kınama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 22:19 Güncelleme: 11.09.2024 22:54
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Dışişleri’nden ABD ile GKRY’nin savunma alanında iş birliğine kınama

Dışişleri Bakanlığı ABD ile GKRY arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkinin imzalanan yol haritasını kınadıklarını belirten açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada belirtilen görüşleri paylaşıyor, KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz." denildi.

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