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Hizbullah ile İsrail'in karşılıklı saldırıları sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 18:17
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Hizbullah ile İsrail’in karşılıklı saldırıları sürüyor

Lübnan'daki Hizbullah, ilk kez İsrail'in kuzeyindeki Roş Hanikra Yahudi yerleşim birimini hedef aldığını açıklarken İsrail de Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeyi bombalamaya devam etti.

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