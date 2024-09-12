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İsrail ordusunda istifa depremi! Üst düzey isim "başarısız oldum" diyerek ayrıldı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 19:01
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İsrail ordusunda istifa depremi! Üst düzey isim başarısız oldum diyerek ayrıldı

Gazze'de Ekim ayından bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusunda istifalar yaşanıyor. Bu kez istifa siber istihbarattan sorumlu Tuğgeneral Yossi Shariel'den geldi. Shariel, "başarısız oldum" diyerek istifasını Genelkurmay Başkanı ve Askeri İstihbarat Dairesi Başkanına sundu.

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