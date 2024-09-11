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Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Vietnam'a başsağlığı mesajı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 20:21
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Türkiye’den sel felaketinin yaşandığı Vietnam’a başsağlığı mesajı

Vietnam'da etkili olan Yagi tayfunu nedeniyle ülkede yaşanan sel felaketinde 143 kişi hayatını kaybetti. Felakete ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda Vietnam'daki Yagi tayfunu nedeniyle yaşanan can kayıpları ve maddi hasardan üzüntü duyulduğu belirtilerek "Vietnam halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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