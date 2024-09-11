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Tayvan'da düşen savaş uçağının pilotu bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 11.09.2024 05:37 Güncelleme: 11.09.2024 05:44
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Tayvan’da düşen savaş uçağının pilotu bulundu

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da dün gece eğitim uçuşu sırasında denize düşen savaş uçağının pilotunun bulunduğu bildirildi. Pilotun hayati fonksiyonlarının normal olduğu belirtildi.

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