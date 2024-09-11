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Hizbullah ile İsrail ordusunun karşılıklı saldırıları sürüyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 05:28 Güncelleme: 11.09.2024 05:29
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Hizbullah ile İsrail ordusunun karşılıklı saldırıları sürüyor

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait yapıları vurduğunu duyururken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef aldığını açıkladı.

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