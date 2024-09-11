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Libya'da bayraklar yarıya indirildi!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 13:01
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Libya’da bayraklar yarıya indirildi!

Libya'nın Derne kentinde "Daniel Fırtınası"nın etkisiyle 2 barajın çökmesi sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yıl dönümünde bayraklar yarıya indirildi.

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