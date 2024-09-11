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Katil İsrail'in helikopteri düştü! 2 asker öldü 7 asker yaralandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 14:02
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Katil İsrail’in helikopteri düştü! 2 asker öldü 7 asker yaralandı

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak 40 binden fazla insanı katleden İsrail ordusu, bir helikopterinin düştüğünü ve 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.

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