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Hollanda balistik füze ihracatı nedeniyle İran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 17:45
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Hollanda balistik füze ihracatı nedeniyle İran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Hollanda, İran'ın, Rusya'ya balistik füze ihracatını şiddetle kınadığını ve İran'ın Lahey Büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi.

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