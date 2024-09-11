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İsrail kana doymuyor! 7 Filistinli hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 04:51 Güncelleme: 11.09.2024 04:52
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İsrail kana doymuyor! 7 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Saldırıda 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli hayatını kaybetti.

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