11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Düellonun galibi kim: Trump mı Harris mi? A Haber'de aktarıldı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 11.09.2024 18:47 Güncelleme: 11.09.2024 18:59
ABONE OL
Düellonun galibi kim: Trump mı Harris mi? A Haber’de aktarıldı

ABD başkanlık yarışında Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump, oldukça hararetli geçen ilk canlı yayın tartışmasında iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta ayrışan görüşlerini ortaya koydu. AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, A Haber'de düelloda yaşananlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayının galibi kim oldu? İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör