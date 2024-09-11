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BM'den Sudan'a yönelik yeni yaptırım kararı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 18:26
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BM’den Sudan’a yönelik yeni yaptırım kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'a yönelik 2005'ten bu yana uyguladığı silah ambargosu, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların süresini bir yıl daha uzatma kararı kaldı.

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