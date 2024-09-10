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Vietnam'da Yagi Tayfunu bilançosu: 127 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 22:45 Güncelleme: 10.09.2024 22:47
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Vietnam’da Yagi Tayfunu bilançosu: 127 ölü

Vietnam'da cumartesi günü karaya çıkan ve hızı saatte 149 kilometreye ulaşan Yagi Tayfunu felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 127 kişiye yükseldi.

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