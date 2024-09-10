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Rusya Kursk Nükleer Santrali'nde araç geçişlerini kısıtladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 18:23
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Rusya Kursk Nükleer Santrali’nde araç geçişlerini kısıtladı

Rusya’nın Kursk Bölgesi Valisi Aleksey Simirnov, Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesinde araç geçişlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

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