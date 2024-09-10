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Batı İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatını kınadı: Tehdit oluşturuyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 18:56
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Batı İran’ın Rusya’ya balistik füze ihracatını kınadı: Tehdit oluşturuyor

Fransa, Almanya ve İngiltere’nin, İran'ın Rusya’ya balistik füze ihracatını şiddetle kınadığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "İran ve Rusya’nın kışkırttığı gerilimin Avrupa güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu" kaydedildi.

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