10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail ordusu çadırları hedef aldı! En az 8 kişi öldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 05:59 Güncelleme: 10.09.2024 06:04
ABONE OL
Katil İsrail ordusu çadırları hedef aldı! En az 8 kişi öldü

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 14 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör