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İsrail'in Gazze'deki katliamında cesetler tamamen eridi

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 10.09.2024 19:24 Güncelleme: 10.09.2024 19:25
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İsrail’in Gazze’deki katliamında cesetler tamamen eridi

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara saldırdı. Düzenlenen saldırıda, bombardımanın şiddetiyle bazı cesetlerin eridiği ve hiç iz kalmadığı açıklandı.

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