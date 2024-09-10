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Beyaz Saray yolunda tarihi düello! Donald Trump ve Kamala Harris canlı yayında kozlarını paylaştı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 19:30 Güncelleme: 11.09.2024 06:15
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Beyaz Saray yolunda tarihi düello! Donald Trump ve Kamala Harris canlı yayında kozlarını paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump ve Demokrat Aday Kamala Harris, ilk televizyon tartışmasına çıktı. Tartışma sürpriz bir el sıkışmayla başlarken, bu 2016'dan bu zamana bir başkanlık tartışmasında ilk el sıkışma oldu. İki aday canlı yayında vaatlerini paylaştı.

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