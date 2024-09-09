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BM acı bilançoyu duyurdu: 7,2 milyon mülteci çocuk eğitimden mahrum

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 16:32
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BM acı bilançoyu duyurdu: 7,2 milyon mülteci çocuk eğitimden mahrum

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünya genelinde 7,2 milyon mülteci çocuğun eğitimden mahrum kaldığını bildirdi.

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