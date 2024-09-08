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Vietnam'da Yagi Tayfunu'nda ağır bilanço: 21 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:38
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Vietnam’da Yagi Tayfunu’nda ağır bilanço: 21 ölü

Vietnam'da dün karaya çıkan ve son 10 yılda bölgede etkili olan en güçlü tayfunlardan biri olarak tanımlanan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Öte yandan Afet Yönetim Otoritesi, Quang Ninh eyaletinde 30 geminin şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle battığını bildirdi.

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