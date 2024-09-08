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Abbas Gazze ziyareti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:14
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Abbas Gazze ziyareti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin yönetiminin Gazze'ye gitmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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