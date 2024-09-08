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Sudan'da sel felaketinde ölü sayısı 205'e yükseldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 21:56
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Sudan’da sel felaketinde ölü sayısı 205’e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede etkili olan sağanak ve seller sebebiyle hazirandan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 205'e yükseldiğini bildirdi.

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