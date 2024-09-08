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Fransa'da Macron karşıtı gösteriler! Halk sokaklara döküldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 22:07
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Fransa’da Macron karşıtı gösteriler! Halk sokaklara döküldü

Fransa'da erken genel seçimlerin galibi solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının çağrısı ile binlerce kişi, solun ortak adayı yerine sağcı Michel Barnier'yi başbakan atayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etmek için gösteri düzenledi.

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