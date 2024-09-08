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Dang humması yayılıyor: Vaka sayısı 16 bine yaklaştı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 19:55
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Dang humması yayılıyor: Vaka sayısı 16 bine yaklaştı

Sivrisineklerden yayılan Dang humması vakalarındaki artış kesintisiz devam ediyor. Bangladeş'te yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte dang humması tespit edilen 463 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan bu yılki toplam vaka sayısı 16 bine yaklaştı. Peki, dang humması Türkiye'de var mı? İşte detaylar...

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