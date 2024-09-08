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Husiler resmen duyurdu! "ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdük"

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 08.09.2024 01:45 Güncelleme: 08.09.2024 01:47
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Husiler resmen duyurdu! ABD’ye ait bir SİHA’yı düşürdük

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu.

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