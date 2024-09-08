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ABD'den esir takası anlaşması için yeni karar! Teklif sunacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 08.09.2024 01:08 Güncelleme: 08.09.2024 01:08
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ABD’den esir takası anlaşması için yeni karar! Teklif sunacak

İsrail basını, ABD'nin İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası anlaşmasına varılması konusunda iyimser olmadığını ancak bu konuda yeni bir öneri sunacağını bildirdi.

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