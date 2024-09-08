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Fas’ta sel felaketi: 4 ölü 14 kayıp

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 19:31
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Fas’ta sel felaketi: 4 ölü 14 kayıp

Fas’ın güneydoğusundaki Tata eyaletindeki etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi kayboldu.

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