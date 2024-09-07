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Zelenskiy'den dikkat çeken Ateşkes planı: "ABD Başkanı'yla paylaşmak istiyorum"

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 19:34 Güncelleme: 07.09.2024 19:37
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Zelenskiy’den dikkat çeken Ateşkes planı: ABD Başkanı’yla paylaşmak istiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ateşkese yönelik bir plan hazırladığını ve bunu mevcut ABD Başkanı Joe Biden ile paylaşmak istediğini belirtti. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Amerika'ya bağlı bazı noktalar var. Umarım bu planı Biden'a ve adaylara gösterme ve geribildirim alma fırsatı bulurum. Şu anda hiçbir şey paylaşmadık. İlk temas Biden ile olacak." dedi.

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