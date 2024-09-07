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Siyonist İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 61 Filistinliyi öldürdü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 14:35
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Siyonist İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde son 48 saatte 61 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saat içinde Filistinlilerden 61 kişiyi öldürdüğü, 162 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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