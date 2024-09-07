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İsrail'den Gazze'de yeni katliam: 2 günde onlarca ölü...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:47 Güncelleme: 07.09.2024 12:48
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İsrail’den Gazze’de yeni katliam: 2 günde onlarca ölü...

Katil İsrail ordusu Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Netanyahu'nun işgalci askerleri son 48 saat içinde Filistinlilerden 61 kişiyi öldürdüğü, 162 kişinin de yaralandı.

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