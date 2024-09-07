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ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni yardım paketi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 13:11
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ABD’den Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yeni yardım paketi

ABD, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya yönelik yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya en acil ihtiyaçların karşılanması için hava savunma füzeleri, roket sistemleri ve topçu mühimmatları, zırhlı araçlar ve tanksavar silahları dahil olmak üzere ilave kabiliyetleri içeren 250 milyon dolarlık yardım sağlanacağı belirtildi.

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