07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Lübnan'dan İsrail'e çok sayıda füze atıldı!

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:50
ABONE OL
Lübnan’dan İsrail’e çok sayıda füze atıldı!

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 30 füze atıldığı, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi. Hizbullah açıklamasında, Yatır bölgesindeki füze rampalarının İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığı iddiasına ilişkin yorum yapılmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör