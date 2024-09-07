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Kosova yol kapatma eylemleri nedeniyle Sırbistan’a açılan 2 sınır kapısını kapattı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 13:35
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Kosova yol kapatma eylemleri nedeniyle Sırbistan’a açılan 2 sınır kapısını kapattı

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan'a açılan Merdare ve Bernjak sınır kapılarının karşı taraftaki yol kapatma eylemleri nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Sırbistan'da dün gece Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatılmış, sınır kapılarında toplanan kalabalık, talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacaklarını açıklamıştı.

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