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Cezayirliler cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:58
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Cezayirliler cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Cezayir'de 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. Ülke genelinde, oy kullanma hakkı olan yaklaşık 24 milyon Cezayirli bulunuyor.

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