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Rusya'da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:07
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Rusya’da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı

Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı.

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