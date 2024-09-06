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Kenya'da okulda yangın faciası! 16 öğrenci öldü

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 11:24
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Kenya’da okulda yangın faciası! 16 öğrenci öldü

Kenya'da yangın faciası. Başkent Nairobi'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Nyeri bölgesinde bulunan okulda çıkan yangında 16 öğrencinin öldüğü bildirildi. Yangında 14 öğrencinin de ağır yaralandığı açıklandı.

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