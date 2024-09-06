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Katil İsrail ordusu Cenin kentinde yaklaşık 25 kilometre yolu yok etti

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:11
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Katil İsrail ordusu Cenin kentinde yaklaşık 25 kilometre yolu yok etti

Katil İsrail ordusu, 10 gün süren saldırıların ardından büyük yıkım bırakarak geri çekildiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve kampında cadde ve sokaklarda yaklaşık 25 kilometre yolu yok etti.

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