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Romanya Ukrayna'ya Patriot savunma sistemi verecek

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 10:24 Güncelleme: 06.09.2024 10:24
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Romanya Ukrayna’ya Patriot savunma sistemi verecek

Romanya meclisinde kabul edilen yasa tasarısına göre Romanya elinde bulunan 2 adet Patriot savunma sisteminden birini Ukrayna'ya verecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy karar nedeniyle Romanya'ya minnettar olduklarını açıkladı.

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