06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 156'ya çıktı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 23:37
ABONE OL
Sudan’da kolera salgınında ölenlerin sayısı 156’ya çıktı

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya çıktığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör