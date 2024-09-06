06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 10:46
ABONE OL
Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor!

Cezayir'de yaklaşık 24 milyon seçmen, yeni cumhurbaşkanlarını belirlemek için yarın (7 Eylül Cumartesi) sandığa gitmeye hazırlanıyor. Güvenlik güçleri de seçim sürecinin sağlıklı geçmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör