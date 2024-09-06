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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Çin'e Rusya çağrısı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:20
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den Çin’e Rusya çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı desteklemeyi bırakması için Çin'e çağrı yaparak, Pekin'in yardımının savaşın devam etmesinde önemli bir faktör olduğunu söyledi.

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