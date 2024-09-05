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Ukrayna duyurdu: Rus ordusunun fırlattığı 78 İHA'dan 60'ı imha edildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 14:22
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Ukrayna duyurdu: Rus ordusunun fırlattığı 78 İHA’dan 60’ı imha edildi

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine "Şahed" tipi 78 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, İHA'lardan 60'ının imha edildiğini bildirdi.

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